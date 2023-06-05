Şırnak Valiliği: Güvenlik korucusunun terör saldırısında öldürüldüğü değerlendiriliyor (2)

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TERÖR SALDIRISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ, 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şırnak Valiliği, Cizre ilçesinde dün akşam saatlerinde otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden güvenlik korucusu Mustafa Erdem ile ilgili yapılan tahkikatta olayın terör saldırı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. 1 şüphelinin gözaltına alındığının duyurulduğu açıklamada, "Cizre ilçesi Sur Mahallesi´nde 04.06.2023 günü saat 21.00 civarında güvenlik korucusu Mustafa Erdem özel aracında silahlı saldırı sonucu şehit edilmiştir. Olay ile ilgili yapılan tahkikat sonucunda olayın terör saldırısı olduğu tespit edilmiş, olayı gerçekleştiren faillerden biri yakalanmış diğer failleri yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-06-05 21:42:51



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