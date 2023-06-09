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Şırnak´ta hafif ticari aracın çarptığı kız çocuğu ağır yaralandı

DHA

Şırnak´ta hafif ticari aracın çarptığı kız çocuğu ağır yaralandı


Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde yolun karşısına koşarak geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı F.T. (17) ağır yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Cudi Mahallesi İpekyolu Caddesi´nde meydana geldi. D.A. yönetimindeki 33 AHZ 357 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan F.T.´ye yandan çarptı. Bu sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç, park halindeki 3 otomobile çarparak durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. F.T., ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı, buradan da Şırnak Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Polis merkezine götürülen sürücü D.A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. F.T.´nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN
2023-06-09 13:55:23

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