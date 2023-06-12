Şırnak´ta 1 haftadaki terör operasyonlarında 28 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanıp, 6'sı adli kontrolle serbest bırakılırken, 21'inin işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'nın eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1´i tutuklanırken, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-06-12 16:05:59



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