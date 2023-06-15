Şırnak'ta kayıp 2 gencin cansız bedeni gölette bulundu (2)

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CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ, OLAY YERİNDE LASTİK İZİ GÖRÜLDÜ

Şırnak´ın İdil ilçesinde iki gün önce Silopi ilçesine gitmek üzere yola çıktıktan sonra kendilerinden haber alınamayan Ferhat Şanlı ve İdris Alptekin´in gölette bulunan cenazeleri, morgdan alınarak İdil Şeyh Hasan Mezarlığı´nda toprağa verildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede yolda ani fren yapılmaya bağlı lastik izlerinin olduğu görüldü. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Sekvan KÜDENBayram KAPLAN/ŞIRNAK, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN, Bayram KAPLAN

2023-06-15 20:30:16



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