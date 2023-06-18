Bakan Yerlikaya: Mücadelemizde katettiğimiz yol, terörü bitirme noktasına getirdi (2)

´28 MAYIS´TA KARDEŞLİĞİMİZE DÜŞMAN OLANLAR KAYBETTİ´
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Şırnak´a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çakırsögüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı´nın ardından Valilik ve Şırnak Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, daha sonra kent meydanında vatandaşlarla buluştu, erkeklerin Babalar Günü´nü kutladı. Burada konuşan Bakan Yerlikaya, 28 Mayıs'ta kardeşliğin kazandığını ifade ederek, "28 Mayıs'ta birlik beraberliğimize ve kardeşliğimize düşman olanlar, dili çatal olanlar kaybetti. Gönlü vatan, devlet ve bayrak aşkıyla çağlayanlar elhamdülillah kazandı. Dolaysıyla kardeşlerim göreceksiniz. Çok daha güzel günler göreceğiz. Buraya gelenler ve gelmeyenler bütün Şırnaklı hemşerilerim kucak dolusu selamlarımı hürmetlerimi iletiyorum" dedi.
Konuşmanın ardından kadınlarla bir araya gelen Bakan Ali Yerlikaya, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yerlikaya ile fotoğraf çekilen kadınlar, Bakan Yerlikaya'nın gelişini zılgıt çekerek kutladı. (DHA)Mehmet Selim YALÇIN/ŞIRNAK, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Şırnak Mehmet Selim YALÇIN, Sekvan KÜDEN
2023-06-18 18:51:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.