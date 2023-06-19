Şırnak´ta PKK/KCK operasyonlarında 1 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta son bir haftada terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1´i tutuklanırken 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1´i tutuklanırken, 5´i adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-06-19 12:56:12



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