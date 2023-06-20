Babasının kullandığı traktörden düşen Muhammed Emir, yaşamını yitirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, babasının kullandığı traktörden düşüp tekerin altında kalan Muhammed Emir Bakla (8), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde İdil ilçesi Dirsekli köyünde meydana geldi. Muhammet Emir, iddiaya göre, babası Mehmet Bakla´nın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktörden, tarlaya gittikleri sırada dengesini kaybederek düştü. Muhammed Emir, traktörün tekerinin altında kalarak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından İdil Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Muhammed Emir, yapılan tüm müdahalelere yaşamını yitirdi. Muhammed Emir´in cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-06-20 22:28:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.