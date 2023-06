Şırnak'ta doktor ve hemşirelerden oluşan 8 ekip, 1030 hastaya evde bakım hizmeti veriyor

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK merkez ve 6 ilçesi ile köylerinde, 6 evde bakım hizmetleri, 2 ağız ve diş sağlığı ekibiyle doktor kontrolü ihtiyacı olan ve yatağa bağımlı 1030 hastaya evde sağlık hizmeti veriliyor. Şırnak Devlet Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu Doktor Ahmet Demir, "Şırnak merkez ve köylerinde 190 hastamız bulunmaktadır. Genel durum değerlendirmesi yapıp, tetkik ve tahliller alıyoruz. Evde yapılamayacak tedavilerde hastayı evde nakil aracıyla hastaneye yönlendiriyoruz" dedi.

Şırnak merkez ile Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Silopi, Uludere ilçe merkezleri ve kırsalında doktor kontrolü gereken, yatağa bağımlı, bakıma ve ilgiye muhtaç 1030 hastaya evde sağlık hizmeti veriliyor. 6 evde bakım hizmetleri ve 2 ağız ve diş sağlığı ekibiyle gerçekleştirilen çalışmada, destek talebini iletenlere aynı gün içinde dönüş yapılarak, sağlık çalışanları aracılığıyla serum, iğne, pansuman ve kan alma gibi hizmetler sunuluyor. Ekipler, ayda en az iki kez, talep olmasa dahi, yaptıkları ziyaretlerde hastalara ilaç kullanımı, hijyen kuralları, yeme içme alışkanlıkları gibi çeşitli konularda bilgiler veriyor. Gerekli görülmesi halinde ise hastalar evde bakım nakil araçlarıyla hastaneye sevk ediliyor.

Şırnak Devlet Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu Doktor Ahmet Demir, Şırnak merkez ve köylerinde 190 hastaya hizmet verdiklerini ifade ederek, "Hastane bünyemizde 2 doktor, 6 hemşire ve 2 araç bulunmaktadır. Hastalarımızı ziyaretlerimizde genellikle genel durum değerlendirmesi yapılıp, gerekli durumlarda tetkik ve tahliller alınmaktadır. Yapılan muayenelerde hastanın hastalığına yönelik reçete yazılıp hastaya yönlendirilir. Evde yapılamayacak tedavilerde ise hastayı gerekli uzmana konsülde edilip, evde nakil aracıyla hastaneye yönlendiriyoruz. Ziyaretlerimizde genel muayene, tetkik, tahliller alınıp gerekli işlemleri yapıyoruz. Değerleri yüksek çıkan hastalarımıza hastalığına yönelik ilaç yazıyoruz. Eğer ilaç ile giderilemeyecek bir durum varsa hastayı uzman doktora evde nakil aracımız ile yönlendiriyoruz" diye konuştu.

'ARTIK HER AY HASTANEYE GİTMİYORUZ'

Evde Bakım Hizmetleri'ne başvurmadan önce her ay annesi Mümin'i (65) hastaneye götürdüğünü belirten Seher Ermiş, "Annem 5 yıldır yatalak. 15 günde bir gelip yardımcı oluyorlar. İlaçlarını yazıyorlar. Hastane bakımından bize yardımcı oluyorlar. Annemin kontrolleri var. Şeker, tansiyon ve kalp hastası. 5 ay önce de kriz geçirdi. Gelip şeker kontrolünü yapıyorlar. Muayenesini yapıyorlar. Biz artık her ay hastaneye gidip gelmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Evde sağlık hizmeti alan ve boğazında kitle bulunan Şehmus Kabul de (68) şunları söyledi:

"Doktorlarımız tek tek evlere gelip hastalara bakıyorlar. Artık sürekli hastaneye gitmemize gerek yok. Doktorlar ve hemşireler evlerimize gelip bize iyice bakıyorlar. Şeker, tansiyon, kalp gibi her şeye bakıyorlar. Biz çok rahat ediyoruz onların sayesinde. Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev dolaşıp hastaları kontrol ediyorlar." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

