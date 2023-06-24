Bakan Bayraktar: 2024 yılı petrolde rekorlar yılı olacak (2)



`DAHA ÇOK ÜRETMEMİZ LAZIM´

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şehit Aybuke Yalçın 1 ve 2 nolu kuyuları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Bayraktar, daha sonra çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Burada konuşan Bakan Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle etkilenen iller için daha çok üretmenin hedeflendiğini ifade ederek, "Daha çok üretmemiz lazım. Memleketin ihtiyaçları çok. Yukarıdan birçok kuyu lokasyonu gördük. Dün Hatay ve Adıyaman´daydık. Malum 11 şehrimizi etkiledi bu deprem. Depremdeki şehirlerin kalkınması, inşa edilmesi için çok ciddi bir maddi kaynağa ihtiyaç var. Onun ötesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, malumunuz Gençlik ve Aile Bankasından bahsetti. O bankanın da ana gelirlerinden bir tanesi açıkçası buradaki ve inşallah Türkiye´nin diğer yerlerindeki, denizlerimizdeki, petrol ve doğalgaz gelirlerimiz olacak. Dolayısıyla bu konuda kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bütün kurumlarımızla, devletimizin bütün organlarıyla eş güdüm halinde inşallah bu çalışmayı hep birlikte yürüteceğiz. Daha iyi sonuçlar, daha yeni müjdeler, milletimize sunacağız. Çalışmaya devam. Çok zor bir coğrafya, bize yakışan da zoru yapmak" dedi.

Burak EMEK-Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Burak EMEK, Sekvan KÜDEN

2023-06-24 16:28:16



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