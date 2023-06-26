Şırnak´ta PKK/KCK operasyonlarında 2 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta son bir haftada terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2´si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2´si tutuklanırken, 2´si adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-06-26 15:12:52



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