Şırnak'ta, asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 65 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta polisin son bir haftada düzenlediği asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 65 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19-25 Haziran arasında, kent geneli ile Habur Sınır Kapısı´nda kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 65 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 bin 50 paket sigara, 96 elektronik sigara, 75 puro, 17 tabanca namlusu, 5 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-06-26 15:13:29



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