3 asırlık gelenekle, 1,5 ton eti, her aileye eşit dağıttılar

Sekvan KÜDENMehmet Selim YALÇIN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Geçitboyu köyünde, Kurban Bayramlarında 3 asırdır sürdürülen gelenek, bu yıl da devam etti. Bu yıl toplu halde kesilen 35 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvandan elde edilen 1,5 ton et, köydeki 250 eve eşit olarak dağıtıldı.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Geçitboyu köyünde, 300 yılı aşkın süredir Kurban Bayramı geleneği sürdürülüyor. Geleneği yıllardır devam ettiren köylüler, her yıl Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde bir araya gelerek kestikleri kurbanlıkların etlerini, kesen-kesmeyen ayrımı yapmadan köydeki her aileye eşit olarak dağıtıyor. Bu yıl da sürdürülen gelenekle, köy meydanında toplananlar 35 küçükbaş ve 1 de büyükbaş hayvan kesildi. Kesilen kurbanlıklardan elde edilen 1,5 ton et, gönüllüler tarafından parçalanıp eşit paylar halinde köydeki 250 haneye dağıtıldı.

'FAKİR-ZENGİN AYRIMI OLMADAN, BERABER KESİP DAĞITIYORUZ'

Geleneği her yıl sürdürdüklerini ifade eden Ahmet Zeyrek, "En az 300 yıldır bu gelenek bizim köyde var. Her Kurban Bayramı'nda, bu hayvanları köyde toplayıp kesiyoruz. Fakir zengin ayrımı olmaksızın hep beraber kesip dağıtıyoruz. Misafirimiz varsa onlara da veriyoruz. Bizim ecdadımızdan kalmış bir gelenek bu. Bizim çocuklarımız da devam edeceklerdir. Bu sene 35 küçükbaş, 1 tane de büyükbaş kestik. Köyün tamamına dağıtacağız" dedi.

'DEDELERİMİZDEN KALAN BİR GELENEK'

Geleneği anlatan Abdurrahman Demir, "Köyümüzde gelenektir, bu kurban kesme. Kurbanlarımızı bir yerde kesiyoruz. Gelip bir yerde parçalıyoruz. Köydeki hane sayısına göre liste çıkarıyoruz. Her haneye eşit şekilde, bir ölçekle ölçüp veriyoruz. Liste halinde isimleri okuyup, herkesin evine gönderiyoruz. Bu dedelerimizden gelen bir gelenektir. Biz de bunu uygun gördük, devam ediyoruz. Dedelerimizin yapmış olduğu bu güzelliği biz de devam ettiriyoruz. Yeter ki köyde ikamet etsin, ağası, muhtarı, zengini, fakiri herkese eşit olarak dağıtıyoruz" diye konuştu.

Kurban etlerinin kesiminde gönüllü çalışan Abulhakim Uğur ise "Bayram birliktir, beraberliktir, paylaşmaktır. Biz de paylaşmak istiyoruz. Paylaşmak iyidir" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN, Mehmet Selim YALÇIN

2023-06-29 16:14:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.