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Şırnak'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Şırnak'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı


Sekvan KÜDEN/ CİZRE (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK´ın Cizre ilçesinde, husumetli iki akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. 
Olay, öğleden sonra Cizre ilçesi Nur Mahallesi Yalçın Sokak´ta meydana geldi. Husumetli olan akraba iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İbrahim Özkan ile M.Ö. yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan İbrahim Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.Ö.'nün tedavisi sürerken, polis ekipleri hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Cizre Sekvan KÜDEN
2023-06-30 19:30:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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