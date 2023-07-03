Şırnak´ta terör operasyonlarında 3 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta son bir haftada terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ´a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3´ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ´ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3´ü terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-07-03 13:26:34



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