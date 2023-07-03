Firdevs'in katil zanlısı erkek arkadaşından, 'küçük yaş' iddiasıyla tespit talebi



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-ŞIRNAK'ın Uludere ilçesindeki çay kenarında cesedi bulunan Firdevs Babat'ın (16) ölümüne ilişkin davada erkek arkadaşı Ahmet Babat (18), büyük yazıldığını iddia ettiği yaşı için tespit talebiyle mahkemeye dilekçe verdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, HTS kayıtlarının incelenmesine, yaş tespiti için İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Şenoba beldesinde oturan Firdevs Babat, 19 Ağustos 2022'de 'Arkadaşımın doğum gününe gidiyorum' diyerek evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailesinin kayıp ihbarı sonrası çalışma başlatan jandarma, 1 gün sonra Firdevs'in, Hezil Çayı'nda iki taş arasına sıkışmış cesedini buldu. İlk incelemede, Firdevs Babat'ın vücudunda mermi ve darp izleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında Firdevs'in akrabası olan erkek arkadaşı Ahmet Babat, şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Babat, 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Ahmet Babat hakkında 'çocuğu kasten öldürmek' suçlamasıyla dava açıldı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Şırnak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3'üncü duruşmaya; ailenin avukatları Hediye Gökçe Baykal, Aydın Altaç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, Firdevs Babat'ın anne ve babası katıldı. Ahmet Babat ise tutuklu bulunduğu Erzurum'dan SEGBİS aracılığı ile duruşmaya katıldı.

YAŞININ KÜÇÜK OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Duruşmanın başında Ahmet Babat, yaşının büyük yazıldığını belirtip, gerçek yaşının ortaya çıkarılması için mahkemeye dilekçe verdi. Daha sonra tanıkların dinlenilmesine başlandı. Firdevs Babat'ın ağabeyi Ömerhan Babat, "Firdevs, 'Arkadaşımın doğum gününe gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Akşama doğru eve gelmeyince, telefon ile aradım. Birkaç defa aradım ulaşamadım. Arkadaşlarına, gidebileceği yerlere sorduk. Bir türlü ulaşamadık. Daha sonra karakola kayıp ihbarında bulunduk. Sonraki gün karakoldan bizi çağırdılar. Hezil Çayı'na gittik. Cesedi oradaydı. Suyun içerisindeydi. Ahmet ile ilişkisi olduğunu bilmiyordum. Ama kardeşim Kadir biliyordu. O Ahmet'i aradı. Firdevs'i görüp, görmediğini sordu. O da görmediğini, yanına gelmediğini söyledi. Olay günü herhangi bir silah sesi duymadım" dedi. İfadesinin devamında, Ömerhan Babat, "Arkadaşları, Firdevs'e, 'Ahmet ile nasıl görüşüyorsun. Nasıl konuşuyorsun. Onun ağabeyi bir kıza tecavüz etmiş' demişler. Bu, Ramazan'ın kulağına gitmiş. Ramazan da gelip, Firdevs'i tehdit etmiş. Firdevs, bana söyledi. Bu anlatılanlardan dolayı Ramazan'ın da olayın içinde olduğunu düşünüyoruz. Ramazan da kardeşimin katilidir. Ondan da davacıyız" diye konuştu.

'FİRDEVS'İ RAHATSIZ ETME DEDİM'

Firdevs'in diğer ağabeyi Kadir Babat ise "Ahmet ile konuşuyordu. Firdevs bana söyledi. Buna engel olmadım. Firdevs ile aram çok iyiydi. Ahmet'ten ayrılacağını söyledi. Ahmet'in ağabeyinin bir kıza tecavüz ettiğinin okulda konuşulmasından dolayı Ahmet ile ayrılacağını söyledi. Ramazan, okul çıkışı Firdevs'i görmüş. Okulda kimin kendisi hakkında konuştuğunu sormuş. Sonra Firdevs'e, 'Bir gün seninle özel görüşeceğiz' demiş. Firdevs de ayrılacağını söylemiş. Bunun üzerine Ahmet, sürekli arıyordu. Ben de Ahmet'i aradım, 'Firdevs'i rahatsız etme' dedim. Firdevs, Antalya'ya gitmek istiyordu. Ahmet'in vedalaşmak için Firdevs'i çağırdığını düşünüyorum" dedi. Ahmet Babat ise Kadir ile Ömerhan Babat'ın yalan söylediğini öne sürdü. Duruşmada savcı da mütalaasını verdi. Savcı, mütalaada; Ramazan Babat'ın HTS kayıtlarının incelenmesini, diğer tanıkların dinlenmesini ve Ahmet Babat'ın tutuklunun halinin devamını istedi. Mütalaayı kabul etmeyen Ahmet Babat ise tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.

'RAMAZAN'IN OLAY İLE BAĞLANTISI VARDIR'

Firdevs'in ailesinin avukatı Aydın Altaç da "Mütalaaya katılıyoruz. Daha önceki celselerde söylediklerimizin hepsi kroki ile tespit edildi. Sanık, olayı nasıl gerçekleştirdiğini açıkça anlatıyor. Bizim amacımız; suçluların ortaya çıkması. Ramazan'ın olay ile bağlantısı vardır. Soruşturma aşamasında verilen karar yanlıştır. Zaten Firdevs'in babası Ramazan için yeni bir suç duyurusunda bulunmuştur" dedi. Mahkeme heyeti, Ahmet Babat'ın tutukluluk halinin devamına, HTS kayıtlarının incelenmesine, diğer tanıkların dinlenmesine, Ahmet Babat'ın yaş tespiti için İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına karar verip, duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-07-03 16:53:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.