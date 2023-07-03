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Otomobiliyle avukata çarpan komiser yardımcısına tutuklama talebine ret

DHA

Otomobiliyle avukata çarpan komiser yardımcısına tutuklama talebine ret


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ta geçen yıl otomobiliyle Avukat Serkan Karakaş´a (27) çarparak yaralayan ve tutuksuz yargılanan komiser yardımcısı S.E. hakkında `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan dava açıldı. S.E. mahkemedeki ifadesinde, "Aracımda geri giderken çarptım. Nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Kişiyi ilk kez olay yerinde gördüm. Kasten yaptığım bir durum değil" dedi. Mahkeme S.E.´nin tutuklanma talebini reddederek, duruşmayı 4 Ekim´e erteledi. 
Şırnak'ta 10 Nisan 2022´de komiser yardımcısı S.E. otomobiliyle geri geri giderek, bozulan aracının yanında duran avukat Serkan Karakaş´a çarptı. Yaralanan Serkan Karakaş, hastaneye kaldırılırken, S.E. de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. S.E. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Şırnak 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmada tutuksuz sanık S.E. hazır bulundu. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada iddia makamı mütalaasında, Adli Tıp Kurumu´ndan (ATK) gelecek raporun beklenmesini, tanığın dinlenmesini ve sanığa uygulanan adli kontrol şartının sürmesini talep etti.
`KASTEN YAPTIĞIM BİR DURUM DEĞİL´
Sanık S.E. savunmasında, Serkan Karataş'a kasten çarpmadığını belirterek, "Aracımda geri giderken çarptım. Nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Kişiyi ilk kez olay yerinde gördüm. Kasten yaptığım bir durum değil. Daha önceki verdiğim ifade geçerlidir" dedi.
`DIŞARIDA OLMASI BAŞKA OLAYLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR´
Serkan Karakaş´ın avukatı Samet Ataman da mütalaaya katılmadıklarını belirterek, "Bu dosyada çok da adil bir yargılamanın yapıldığını düşünmüyoruz. Basit bir şüpheden bile insanların nasıl gözaltına alındığını, tutuklandığını biliyoruz ama maalesef ki bu dosyada her şey açık bir şekilde ortada olmasına rağmen sanık tutuklanmıyor. Sanığın tutuklanmaması için hiçbir gerekçe yok. Meslektaşımızı kasten öldürmeye teşebbüs etti. Sanığın bu dosyadan dışarıda serbest dolaşması başka olaylara davetiye çıkartıyor. Bu yüzden mütalaanın reddini, sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz" diye konuştu. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, adli tıp kurumundan gelecek raporun beklenmesine, sanığın tutuksuz yargılanmasına karar vererek duruşmayı 4 Ekim´e erteledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2023-07-03 17:14:09

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