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        Şırnak'ta iple ağaca asılmış, işkence görmüş erkek cesedi bulundu

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 00:28
        Şırnak'ta iple ağaca asılmış, işkence görmüş erkek cesedi bulundu

        Emin BAL/ ULUDERE (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, boynundan iple ağaca asılmış, elleri arkadan bağlı ve işkence görmüş erkek cesedi bulundu. Cesedin, kamyon şoförü Bedirhan Kilim´e (30) ait olduğu belirlendi. 

        Olay, akşam saatlerinde Uludere ilçesi bağlı köyünde meydana geldi. Köy kırsalında bir ağaçta boynundan iple ağaca asılmış, elleri arkadan bağlı erkek cesedi bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde cesedin kamyon şoförü Bedirhan Kilim´e ait, vücudunda da bıçak ve işkence izlerinin olduğu tespit edildi. Kilim´in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Emin BAL

        2023-07-09 00:27:56

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