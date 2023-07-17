Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Şırnak'taki terör operasyonlarında 1 tutuklama

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 13:14
        Şırnak'taki terör operasyonlarında 1 tutuklama

        Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-ŞIRNAK'ta terör örgütlerine yönelik eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Son 1 haftada 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

        2023-07-17 13:13:04

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta iple ağaca asılmış, işkence görmüş erkek cesedi bulundu
        Şırnak'ta iple ağaca asılmış, işkence görmüş erkek cesedi bulundu
        Suya düşen yılanı merdivenle kurtardı; o anlar kamerada
        Suya düşen yılanı merdivenle kurtardı; o anlar kamerada
        Kuzey Irak'ta kalp krizi geçirerek şehit olan güvenlik korucusu toprağa verildi
        Kuzey Irak'ta kalp krizi geçirerek şehit olan güvenlik korucusu toprağa verildi
        Otomobiliyle avukata çarpan komiser yardımcısına tutuklama talebine ret
        Otomobiliyle avukata çarpan komiser yardımcısına tutuklama talebine ret
        Firdevs'in katil zanlısı erkek arkadaşından, 'küçük yaş' iddiasıyla tespit talebi
        Firdevs'in katil zanlısı erkek arkadaşından, 'küçük yaş' iddiasıyla tespit talebi
        Şırnak´ta terör operasyonlarında 3 tutuklama
        Şırnak´ta terör operasyonlarında 3 tutuklama