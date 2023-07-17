Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 51 gözaltı
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-Şırnak'ta son 1 haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-16 Temmuz arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda asayiş ve kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi. 51 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 7,37 gram metamfetamin, 14 gram eroin, 4 bong, bin 600 paket sigara ve 53 elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2023-07-17 13:25:13