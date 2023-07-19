FETÖ üyeliğinden cezası onanan akademisyenin Şırnak Üniversitesi´ndeki işine son verildi

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK Üniversitesi, Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandığı davada verilen 6 yıl hapis cezası Bölge İstinaf Mahkemesi'nce onanan öğretim üyesi Bedirhan Önem´in işine son verildiğini duyurdu.

Şırnak Üniversitesi´nde Öğretim Görevlisi Bedirhan Önem, 20 Haziran 2022´de FETÖ üyeliği suçlamasıyla sevk edildiği Şırnak 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nce 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 26 Aralık 2022´de Bölge İstinaf Mahkemesi´nin onadığı ceza üzerine rektörlük açıklamasında, Önem´in işine son verildiği ifade edilerek, "Kurumumuzda öğretim görevlisi olarak çalışmış olan ve yerel mahkeme tarafından hakkında ceza verilen Bedirhan Önem ile ilgili rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, göreve gelir gelmez öncelikle bu konunu üzerinde durmuştur. Hukuki ve idari süreçler eksiksiz uygulanmıştır. Eldeki bilgi ve belgeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde anılan şahıs ile ilgili olarak sözleşmesinin yenilenmemesi kanaati hâsıl olmuş, gerçekleştirilen ilk yönetim kurul toplantısında bu istikamette karar verilmiştir. Sehven ödenen maaş ve sigorta giderlerinin söz konusu kişiden tahsili amacıyla ilgili birimlere talimatlar verilmiştir. Sonuç olarak Bedirhan Önem´in üniversitemizle herhangi bir hukuki bağı bulunmamaktadır" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-07-19 18:19:04