Şırnak'taki Diril çifti davasının tutuklu tek sanığına müebbet hapis 

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 2020´de, kaybolduktan 2 ay sonra cesedi bulunan, eşi Hürmüz Diril´e (71) ise henüz ulaşılamayan Şimuni Diril´in (65) öldürülmesine ilişkin görülen davanın tek tutuklu sanığı Apro Diril (65), `Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme´ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde, 8 Ocak 2020´de kaybolan Diril çiftinden Şimuni Diril'in 20 Mart 2020'de Hezil Çayı kenarında cesedi bulundu, eşi Hürmüz Diril´e ise ulaşılamadı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından çiftin akrabaları Apro Diril, İsmail Y. ve Behçet Ö. hakkında Şimuni Diril'in öldürülmesine ilişkin `Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı.

Şırnak 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, tutuklu sanık Apro Diril ile tarafların avukatları hazır bulundu. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Apro Diril´e, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. İyi hal indirimi uygulayan ve yaşını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti Apro Diril´in cezasını müebbet hapis cezasına çevirdi. Mahkeme, Behçet Ö. ve İsmail Y.´ye ise beraat kararı verdi.

Hürmüz Diril ile ilgili savcılık soruşturmasının ise sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-07-21 16:34:37