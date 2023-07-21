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        Şırnak'taki Diril çifti davasının tutuklu tek sanığına müebbet hapis 

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:35
        Şırnak'taki Diril çifti davasının tutuklu tek sanığına müebbet hapis 

        Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 2020´de, kaybolduktan 2 ay sonra cesedi bulunan, eşi Hürmüz Diril´e (71) ise henüz ulaşılamayan Şimuni Diril´in (65) öldürülmesine ilişkin görülen davanın tek tutuklu sanığı Apro Diril (65), `Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme´ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde, 8 Ocak 2020´de kaybolan Diril çiftinden Şimuni Diril'in 20 Mart 2020'de Hezil Çayı kenarında cesedi bulundu, eşi Hürmüz Diril´e ise ulaşılamadı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından çiftin akrabaları Apro Diril, İsmail Y. ve Behçet Ö. hakkında Şimuni Diril'in öldürülmesine ilişkin `Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı.

        Şırnak 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, tutuklu sanık Apro Diril ile tarafların avukatları hazır bulundu. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Apro Diril´e, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. İyi hal indirimi uygulayan ve yaşını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti Apro Diril´in cezasını müebbet hapis cezasına çevirdi. Mahkeme, Behçet Ö. ve İsmail Y.´ye ise beraat kararı verdi.

        Hürmüz Diril ile ilgili savcılık soruşturmasının ise sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

        2023-07-21 16:34:37

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