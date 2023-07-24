Şırnak´ta şehit olan güvenlik korucusu, son yolculuğuna uğurlandı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ta Gabar Dağı bölgesinde nöbet değişimi sırasında yüksekten düşerek şehit olan Güvenlik Korucusu İbrahim Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı.

Gabar Dağı bölgesinde Güvenlik Korucusu İbrahim Yıldırım, nöbet değişimi sırasında yüksekten düşerek ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Uludere İlçesine bağlı Uzungecit Beldesi nüfusuna kayıtlı şehit Yıldırım'ın için, 23´uncu piyade Tümen Komutanlığı´nda tören düzenlendi. Törene Vali Osman Bilgin, 23´üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve vatandaşlar katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören alanına getirildi. Saygı duruşu sonrası şehidin özgeçmişi okundu, dua edildi. Evli ve bir çocuk babası olan şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Uzungeçit beldesine getirilerek toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-07-24 19:46:21