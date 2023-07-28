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        Yaralı bulunan yılan kartalı ile kızıl şahin, tedavi edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 16:17
        Yaralı bulunan yılan kartalı ile kızıl şahin, tedavi edildi

        Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta yaralı bulunan yılan kartalı ile kızıl şahin, tedavileri sonrası doğal yaşama salındı.

        İdil ilçesi Alakamış köyünde 18 Temmuz'da yaralı halde yılan kartalı bulundu. 6 gün sonra Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası'nda da yaralı kızıl şahine rastlandı. Yaralı 2 kuş, Şırnak Üniversitesi Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Tedavileri sonrası kuşlar, Şırnak-Siirt kara yolundan doğal ortamlarına salındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

        2023-07-28 16:16:40

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