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        Şırnak´ta ambulans helikopter, boğazına kalem kapağı kaçan bebek için havalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 22:35
        Şırnak´ta ambulans helikopter, boğazına kalem kapağı kaçan bebek için havalandı

        Sekvan KÜDENGıyasettin TETİK/ ŞIRNAKDİYARBAKIR, (DHA)ŞIRNAK´ın Cizre ilçesinde evde boğazına kalem kapağı kaçan Muhammed Yakup Alto (1), ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne ulaştırılarak, tedaviye alındı.

        Cizre ilçesinde evde oynadığı sırada kardeşiyle çarpışıp nefes darlığı çeken Muhammed Yakup Alto, yakınları tarafından nefes darlığı şikayetiyle Doktor Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi´ne getirildi. Durumunun kötü olması sonucu entübe edilen Muhammed Yakup´un çekilen röntgen görüntülerinde, boğazında yabancı cisim olduğu tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Muhammed Yakup'un tedavisinin daha teşekküllü olan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi´ne sevk edilmesine karar verildi. Cismin akciğerlere kadar ilerlemesi üzerine, Muhammed Yakup Alto´nun için İl Sağlık Müdürlüğü'nden ambulans helikopter tabep edildi. Hazırlıkların ardından kısa sürede ilçeye yönlendirilen ambulans helikopter, Muhammed Yakup Alto´yu alarak, Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi pistine indi. Burada bekleyen sağlık ekiplerince alınan minik Muhammed Alto, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdü.

        'CİSMİN KALEM KAPAĞI OLDUĞU BELİRLENDİ'

        Hastanede yapılan bronkoskopi işlemi ile akciğerdeki cisim çıkarılan Muhammed Yakup, yoğun bakıma alındı. Çıkarılan yabancı cismin kalem kapağı olduğu belirlenirken, Muhammed Yakup´un tedavisi sürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN, Gıyasettin TETİK

        2023-07-31 22:35:00

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