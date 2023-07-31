Şırnak´ta ambulans helikopter, boğazına kalem kapağı kaçan bebek için havalandı

Sekvan KÜDENGıyasettin TETİK/ ŞIRNAKDİYARBAKIR, (DHA)ŞIRNAK´ın Cizre ilçesinde evde boğazına kalem kapağı kaçan Muhammed Yakup Alto (1), ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne ulaştırılarak, tedaviye alındı.

Cizre ilçesinde evde oynadığı sırada kardeşiyle çarpışıp nefes darlığı çeken Muhammed Yakup Alto, yakınları tarafından nefes darlığı şikayetiyle Doktor Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi´ne getirildi. Durumunun kötü olması sonucu entübe edilen Muhammed Yakup´un çekilen röntgen görüntülerinde, boğazında yabancı cisim olduğu tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Muhammed Yakup'un tedavisinin daha teşekküllü olan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi´ne sevk edilmesine karar verildi. Cismin akciğerlere kadar ilerlemesi üzerine, Muhammed Yakup Alto´nun için İl Sağlık Müdürlüğü'nden ambulans helikopter tabep edildi. Hazırlıkların ardından kısa sürede ilçeye yönlendirilen ambulans helikopter, Muhammed Yakup Alto´yu alarak, Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi pistine indi. Burada bekleyen sağlık ekiplerince alınan minik Muhammed Alto, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdü.

'CİSMİN KALEM KAPAĞI OLDUĞU BELİRLENDİ'

Hastanede yapılan bronkoskopi işlemi ile akciğerdeki cisim çıkarılan Muhammed Yakup, yoğun bakıma alındı. Çıkarılan yabancı cismin kalem kapağı olduğu belirlenirken, Muhammed Yakup´un tedavisi sürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN, Gıyasettin TETİK

2023-07-31 22:35:00