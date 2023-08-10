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        Şırnak'ta ambulans helikopter, boğazına iğne kaçan bebek için havalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 17:14
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        Şırnak'ta ambulans helikopter, boğazına iğne kaçan bebek için havalandı
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        Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta boğazına çengelli iğne kaçan 5 aylık Mehmet Zeyrek, ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Boğazına çengelli iğne kaçan 5 aylık Mehmet Zeyrek için ailesi, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler, ilk müdahale sonrası bebeği hastaneye götürdü. Çekilen röntgende iğnenin ilerlediği tespit edilince, bebeğin Şanlıurfa´ya sevkine karar verildi, İl Sağlık Müdürlüğü'nden ambulans helikopter talep edildi. Gelen ambulans helikopterle Mehmet bebek, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan bebeğin boğazına kaçan iğnenin, endoskopi ile çıkarılacağı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

        2023-08-10 17:13:29

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