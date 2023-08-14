Dicle Nehri'ne düşen kamyonun şoförü öldü

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta Dicle Nehri'ne düşen hafriyat kamyonunun şoförü Cahit Butnar (26), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Cizre ilçesi Kurtuluş köyü mevkisinde meydana geldi. Cahit Butnar idaresindeki 73 AD 722 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak Dicle Nehri´ne düştü. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve Cizre Belediyesi Başkan Vekili ve Kaymakam Nazlı Demir'in kurdurduğu dalgıç ekipleri, sevk edildi. Önce Ilısu Hidroelektrik Santrali Barajı'nın kapakları kapatılarak, su seviyesinin düşmesi sağlandı. Daha sonra başlatılan ve 1 saat süren çalışmayla Butnar'ın cansız bedenine ulaşıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-08-14 17:31:49