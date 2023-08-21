Şırnak'ta 57 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi
Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK Devlet Hastanesi´ne başvuran ve kanser şüphesi bulunan 57 yaşındaki S.B., ambulans helikopterle Diyarbakır´a sevk edildi.
Şırnak´ta yaşayan S.B., Devlet Hastanesi´ne başvurdu. Kanser şüphesi konulan hasta S.B.´nin Diyarbakır´a acil sevki istendi. Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık Komuta' ile yapılan görüşmelerin ardından, İl Sağlık Müdürlüğü'nden hava ambulansı talep edildi. S.B., ambulans helikopterle alınarak Diyarbakır´ın Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin heliportunda bekleyen Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teslim edildi. S.B., Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi´ne sevk edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2023-08-21 19:02:39