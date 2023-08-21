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        Şırnak'ta 57 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 19:03
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        Şırnak'ta 57 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi
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        Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK Devlet Hastanesi´ne başvuran ve kanser şüphesi bulunan 57 yaşındaki S.B., ambulans helikopterle Diyarbakır´a sevk edildi.

        Şırnak´ta yaşayan S.B., Devlet Hastanesi´ne başvurdu. Kanser şüphesi konulan hasta S.B.´nin Diyarbakır´a acil sevki istendi. Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık Komuta' ile yapılan görüşmelerin ardından, İl Sağlık Müdürlüğü'nden hava ambulansı talep edildi. S.B., ambulans helikopterle alınarak Diyarbakır´ın Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin heliportunda bekleyen Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teslim edildi. S.B., Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi´ne sevk edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

        2023-08-21 19:02:39

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