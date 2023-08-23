Silopi'de hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, hafriyat kamyonunun arkadan çarptığı otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Silopi ilçesine bağlı Yolağzı köyü yolunda meydana geldi. Veysi Alkış yönetimindeki 73 AAG 620 plakalı hafriyat kamyonu, aynı istikamette seyir halindeki Cidu Kirun'un kullandığı 51 ACN 131 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Cidu Kirun ile otomobildeki Paulus Salman ve Kösreli Köy Muhtarı İliş Bektaş, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cidu Kirun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hafriyat kamyonu sürücüsü Veysi A. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN

2023-08-23 20:39:39