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        Osmaniyeli uzman çavuş, şehit oldu (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 20:12 Güncelleme: 26.08.2023 - 20:13
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        Osmaniyeli uzman çavuş, şehit oldu (3)
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        ŞEHİDİN CENAZESİ, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

        PençeKilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun (29) için, 23´üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Cevdet Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, 23üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve il protokolü ile askeri erkan katıldı. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin ardından helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı´na, buradan memleketi Osmaniye´ye uğurlandı. (DHA)Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

        2023-08-26 20:11:18

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