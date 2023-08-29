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        Şırnak'ta 14 bölge 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 09:52 Güncelleme: 29.08.2023 - 09:52
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        Şırnak'ta 14 bölge 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
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        Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK Valiliği, merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçeleri arasında kalan 14 bölgenin 29 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçeleri arasındaki 14 bölgenin, 29 Ağustos-12 Eylül arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesi, Bestler Dereler bölgesi, Kurt Dağı bölgesi, Kureşin bölgesi, Karaçalı T. bölgesi, Kel Mehmet D. bölgesi, Serin V. bölgesi, 2088 rakımlı T. bölgesi, Küçük Su Y. bölgesi, Gabar Dağı bölgesi, Altın Dağ bölgesi, İncebel Dağ bölgesi, Oymakaya bölgesi, Tanin Tanin bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 29 Ağustos (Dahil) 2023-12 Eylül (Dahil) 2023 tarihleri arasında `Geçici Özel Güvenlik Bölgesi´ ilan edilmiştir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

        2023-08-29 09:51:11

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