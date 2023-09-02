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        Şırnak´ta çaya giren 2 kuzen boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 00:58 Güncelleme: 02.09.2023 - 00:59
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        Şırnak´ta çaya giren 2 kuzen boğuldu
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        Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ın Uludere ilçesinde çaya giren kuzenler Nurullah Berk (21) ve Resul Berk (18) boğuldu.

        Olay, öğleden sonra Uludere ilçesine bağlı Ortaköy köyünde meydana geldi. Serinlemek için bölgedeki Habur Çayı´na giren kuzenler Nurullah ve Resul Berk´in akşam saatlerine kadar evlerine dönmemeleri üzerine aileleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Habur Çayında yapılan arama çalışmaların iki kuzenin cansız bedeni bulundu. Nurullah ve Resul Berk´in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

        2023-09-02 00:57:20

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