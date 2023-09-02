ŞIRNAK´TA ÇAYA GİREN 2 KUZEN BOĞULDU

ŞIRNAK´ın Uludere ilçesinde çaya giren kuzenler Nurullah Berk (21) ve Resul Berk (18) boğuldu.Olay, öğleden sonra Uludere ilçesine bağlı Ortaköy köyünde meydana geldi. Serinlemek için bölgedeki Habur Çayı´na giren kuzenler Nurullah ve Resul Berk´in akşam saatlerine kadar evlerine dönmemeleri üzerine aileleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Habur Çayında yapılan arama çalışmaların iki kuzenin cansız bedeni bulundu. Nurullah ve Resul Berk´in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

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Hastane görüntüleriHaber-Kamera:Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)

DHA-Gündem Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-09-02 01:04:47