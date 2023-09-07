Şırnak´ta içme suyunu bağ ve bahçe sulamasında kullananların abonelikleri iptal edilecek
ŞIRNAKBelediyesi,içme suyunun korunmasıyla ilgili alınan tedbirler kapsamında, içme suyunu bağ ve bahçe sulamasına kullananların su aboneliklerinin iptal edileceğini ve haklarında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.
Giriş: 07.09.2023 - 15:55 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:56
Şırnak Belediyesi, kentteki içme suyu debilerindeki düşüş nedeniyle bir dizi tedbirlerin alındığını duyurdu. Duyuruda, binalardaki su depolarının büyütülmesi ve alt katlara hidrofor takılması kararlarının ardından, içme suyunu bağ ve bahçelerde kullananların tespit edilmesi halinde su aboneliklerin iptal edileceği belirtti. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: