Şırnak´ta içme suyunu bağ ve bahçe sulamasında kullananların abonelikleri iptal edilecek ŞIRNAKBelediyesi,içme suyunun korunmasıyla ilgili alınan tedbirler kapsamında, içme suyunu bağ ve bahçe sulamasına kullananların su aboneliklerinin iptal edileceğini ve haklarında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 07.09.2023 - 15:55 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:56 facebook

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