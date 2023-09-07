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        Hollanda´da öldürülen işçi, memleketi Silopi´de toprağa verildi

        HOLLANDA´dakimliğibelirsiz kişi ya da kişiler tarafından dövülüp, kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra yaşamını yitiren Hamit Altürk (42), memleketi Şırnak´ın Silopi ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 16:45 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:46
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        Hollanda´da öldürülen işçi, memleketi Silopi´de toprağa verildi
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        Hollanda´nın başkenti Amsterdam'da bir Türk nakliye firmasında işçi olarak çalışan Hamit Altürk, 27 Ağustos´ta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı yumruk ve tekmelerle ağır yaralan Altürk, tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetti. Türkiye´ye getirilen Hamit Altürk´ün cenazesi, Silopi´de kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        'FAİLLERİNİN BULUNMASINI İSTİYORUZ'

        Altürk´ün kuzeni Yasemin Özdemir, "Hamit 6 ay önce Hollanda´ya çalışmaya gitti. Saldırıya uğradı ve bir hafta boyunca hastanede kaldı. Vefat haberi geldi. Bizimle ilgilenen konsolosluğa teşekkür ediyoruz. Hamit Altürk arkasında 4 yetim çocuk bıraktı. Devletin buna el atmasını istiyoruz. Bunlara yardımcı olmasını istiyoruz. Faillerinin bulunmasını istiyoruz. Büyüklerimizin elinden ne geliyorsa yapmalarını istiyoruz" dedi. 

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