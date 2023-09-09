Şırnak'ta 'Uluslararası Uludere Sempozyumu' kıl çadırlarda devam ediyor ŞIRNAK'ınUludereilçesinde, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini ortaya çıkarmak için 5 ülkeden 72 akademisyenin katıldığı ve 3 gün sürecek `Uluslararası Uludere Sempozyumu´, ilçe tarihinde önemli yere sahip kıl çadırlarda düzenlenen oturumlarla devam ediyor.

Uludere ilçesinde, Şırnak Valiliği, Uludere, Uzungeçit ve Şenoba belediyeleri ile Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası´nın katkılarıyla düzenlenen `Uluslararası Uludere Sempozyumu´ 2´nci gününde çeşitli oturumlar ile devam etti. 2´si dinlenme, 3´ü oturum için ayrılan 5 kıl çadırında gece ve gündüz farklı saatlerde gerçekleştirilen şiir dinletisi, kaside ve dengbej dinletileri ve oturumlar, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Bugün gerçekleşen 4 oturum, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.