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        Şırnaklı milli güreşçi 5´inci kez dünya şampiyonu oldu

        ŞIRNAKLIişitmeengelli milli güreşçi Sinan Sadak (28) Kırgızistan´da düzenlenen 7´nci İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası´nda altın madalya kazanarak, dünya şampiyonu oldu. Daha önce 4 kez dünya şampiyonu olan Sadak, bu madalya ile 5´inci kez dünya şampiyonu oldu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 15:13 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:15
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        Şırnaklı milli güreşçi 5´inci kez dünya şampiyonu oldu
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        Cizre ilçesinde 6 çocuklu bir ailenin 4'üncü çocuğu olarak dünyaya gelen Sinan Sadak, 9 yaşındayken kulak enfeksiyonu sonucu yüzde 60 duyma yetisini kaybetti. 10 yaşındayken ailesine destek olmak için ayakkabı boyacılığı yapmaya başlayan Sadak, boks sporuna merak duydu. Boyacılık ve okuldan arta kalan zamanlarda boks antrenmanlarına giden Sadak, o dönem Cizre'de görev yapan güreş antrenörü Levent Kaleli tarafından keşfedildi. 16 yaşında İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı´na seçilen Sadak, bugüne kadar 10 Türkiye, 4 de dünya şampiyonluğu elde etti. Sadak, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Brezilya'da yapılan 24'üncü İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda (Deaflympics) ise üçüncü oldu.

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