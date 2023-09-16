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        Şırnak'ta yasağa rağmen yürüyüş yapan gruba tazyikli su ve gazla müdahale

        ŞIRNAK´ınSilopi ilçesinde valilik tarafından 10 günlük etkinlik yasağı duyurulmasına rağmen yürüyüş yapan gruba güvenlik güçleri tarafından Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve gazla müdahale edildi. Grup müdahalenin ardından dağıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 19:13 Güncelleme: 16.09.2023 - 19:15
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        Şırnak'ta yasağa rağmen yürüyüş yapan gruba tazyikli su ve gazla müdahale
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        ŞIRNAK´ınSilopi ilçesinde valilik tarafından 10 günlük etkinlik yasağı duyurulmasına rağmen yürüyüş yapan gruba güvenlik güçleri tarafından Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve gazla müdahale edildi. Grup müdahalenin ardından dağıldı.

        Şırnak Valiliği´nce 16 Eylül´den geçerli olmak üzere 25 Eylül´e kadar 10 günlük etkinlik yasağı duyuruldu. Buna rağmen Silopi´de bir araya gelen ve aralarında DTK Eş Başkanı ve Yeşiller Sol ve Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, DBP Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Saliha Aydeniz ile partililer yürüyüş yapmak istedi. Ancak güvenlik güçleri tarafından uyarı yapıldı. Grubun uyarılara rağmen yürüyüş yapması üzerine güvenlik güçleri, TOMA ve gazla müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından grup, dağıldı.

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        Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi;

        "Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni,  şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, drone-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde coğrafi alan, il merkezi, ilçeler, jandarma ve polis sorumluluk bölgelerinin tamamı 16 Eylül saat 00:01´den 25 Eylül saat 23:59´a kadar 10 gün süreyle yasaklanmıştır."

        Gruba yapılan müdahalenin ardından asker ve polisin bölgede bekleyişi sürüyor.

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