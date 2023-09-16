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        Şırnak'ta yasağa rağmen yürüyüş yapan gruba tazyikli su ve gazla müdahale (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 22:02 Güncelleme: 16.09.2023 - 22:05
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        Şırnak'ta yasağa rağmen yürüyüş yapan gruba tazyikli su ve gazla müdahale (2)
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        'HALKIMIZPROVOKASYONAKARŞI GÜVENLİK GÜÇLERİYLE DAYANIŞMA İÇİNDE OLDU'

        Silopi Kaymakamı Cihat Koç, valilik tarafından 10 günlük etkinlik yasağının duyurulmasına rağmen yürüyüş yapan gruba güvenlik güçleri tarafından müdahale edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kaymakam Koç, paylaşımında, jandarma personellerine ikramda bulunan vatandaşlara da teşekkür etti. Halkın güvenlik güçleriyle dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Kaymakam Koç, provokasyonlara karşı dimdik durduklarını ifade ederek, "Bugün ilçemiz dışından gelip yasadışı yürüyüş bahanesiyle halkımızı provoke etmeye çalışan gruba karşı askerinin, polisinin yanında dimdik duran kıymetli hemşehrilerime ve en çok da bu tiplerin ellerine tutuşturmaya çalıştıkları taşları yere atıp jandarma ağabeyleriyle kucaklaşan Silopili çocuklara, evlatlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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