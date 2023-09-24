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        Domuz avında arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

        ŞIRNAK'taçıktıkları domuz avında arkadaşı Osman Pusat´ı av tüfeğiyle vurarak öldüren ve yanlışlıkla vurduğunu ileri süren Ramazan Deniz, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 21:34 Güncelleme: 24.09.2023 - 21:35
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        Domuz avında arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı
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        ŞIRNAK'taçıktıkları domuz avında arkadaşı Osman Pusat´ı av tüfeğiyle vurarak öldüren ve yanlışlıkla vurduğunu ileri süren Ramazan Deniz, tutuklandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Toptepe köyü Cevizdüzü mevkisinde meydana geldi. Domuz avına giden iki arkadaştan Ramazan Deniz, Osman Pusat´a av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Pusat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ramazan Deniz gözaltına alınırken, Pusat´ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

        İfadesinde havanın karanlık ve çevrenin çalılık olduğunu söyleyen Ramazan Deniz, arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Deniz, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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