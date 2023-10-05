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        Şırnak´ta 3 asırdır süren mezarlık ziyareti geleneğine 5 bin kişi katıldı

        ŞIRNAK´taCudi Dağı eteklerinde bulunan Balveren Mezarlığı´nda buluşup kırgınların barıştırıldığı, birlikte yemek yenip dualar edilen 3 asırlık gelenek, bu yıl da devam etti. Çevre illerden ve yurt dışından gelenlerle birlikte 5 bin kişinin katıldığı etkinlikte metrelerce uzunlukta sofralar kurulup, yemekler ikram edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:09 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:09
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        Şırnak´ta 3 asırdır süren mezarlık ziyareti geleneğine 5 bin kişi katıldı
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        ŞIRNAK´taCudi Dağı eteklerinde bulunan Balveren Mezarlığı´nda buluşup kırgınların barıştırıldığı, birlikte yemek yenip dualar edilen 3 asırlık gelenek, bu yıl da devam etti. Çevre illerden ve yurt dışından gelenlerle birlikte 5 bin kişinin katıldığı etkinlikte metrelerce uzunlukta sofralar kurulup, yemekler ikram edildi.

        Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan Şırnaklılar, her yıl gerçekleştirdikleri geleneksel mezarlık ziyareti için bu yıl da Balveren beldesinde buluştu. Yaklaşık 3 asırdır ekim ayının ilk perşembe günü, Cudi Dağı eteklerinde bulunan Balveren Mezarlığı´nda yapılan etkinliğe katılanlar, duaların ardından kazanlarda pişirilerek, metrelerce uzunluktaki softalarda ikram edilen yemekleri yedi. Çevre köylerden, diğer iller ve yurt dışından gelenlerle birlikte yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, kurbanlar kesildi.

        REKTÖR ALKIŞ: MANEVİ MİRASIN DEVAMINI SAĞLIYORUZ

        Etkinliğe katılan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, ata ve dedelerinden kalma manevi mirasın devam ettirmek için toplandıklarını ifade ederek, "Gerçekleştirdiğimiz bir Zev etkinliği, `Mele Devreş Zevi´ diye bilinen bir etkinlik. Yaklaşık 300 yıldır bu etkinlik kutlanıyor. İnsanlar hem bedenen hem manen bir varlığın mirasçılarıdır. Buradaki insanlarda babalarının, dedelerinin hem maddi hem manevi mirasçılarıdırlar. Bu manevi mirasın devamını sağlamak için yapılan bir etkinlik. Bütün Balveren beldesinin ahalisi, dışarıda olanlarda gelir, burada Kur'an merkezli bir etkinlik yaparlar. İlk önce hatimleri indiririz. Vefat eden babaların, dedelerin ruhlarına ithaf edilir. Bu aynı zamanda onların manevi mirasının devamını beraberinde getirir. Şimdiye kadar bu etkinliğin sosyolojik olarak çok fayda sağladığını görüyoruz. Hem manevi hem maddi açıdan güzel bir etkinlik. Devamının sağlanması gerekir diye düşünüyorum. Bunun benzeri etkinlikler yöredeki pek çok köy ve beldede bulunuyor. Ama bunların önemli bir kısmı maalesef kaybedildi. Şükürler olsun burada bu etkinlik hiç kesintiye uğramadı. Sürekli ihya edildi. Bu bir Kadiriye tarikatının etkinliği. 1600´lü yıllarda bu bölgeye gelen `Pir Ezdin´ adında bir zat bölgede irşat faaliyetlerinde bulunmuş, bu irşat faaliyetinin unutulmaması için de bu ve benzeri faaliyetler hep düzenlene gelmiştir. Birçok etkinlik varlığını sona erdirirken bu sona erdirmedi. Şimdiye kadar devam etti" dedi.

        Diyarbakır´dan gelen Azime Kadırhan ise geleneği unutmamak ve yaşatmak istediğini belirterek, "Dedelerimizden kalma gelenek için geliyoruz, mezarlıklarımızı ziyaret ediyoruz her yıl. Yemek veriyoruz. Namazlar kılınıyor, aileler hep beraber oturuyorlar. Torunlarımıza bırakmak için sürdürüyoruz bu geleneği. Geleneklerimizi unutmamak için geliyoruz, buraya. Birbirimizi görüyoruz. Yurtdışından gelenler var. Birbirlerini görüyorlar" diye konuştu.

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