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        30 yıl sonra memleketlerine dönüp, ayin yaptılar

        ŞIRNAK'ınSilopiilçesinde yaşayıp, 1990'lı yıllarda Fransa'ya göç etmek zorunda kalan Asuri Hristiyanları, 30 yıl sonra memleketlerine dönüp, ayin yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 16:39 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:40
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        30 yıl sonra memleketlerine dönüp, ayin yaptılar
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        ŞIRNAK'ınSilopiilçesinde yaşayıp, 1990'lı yıllarda Fransa'ya göç etmek zorunda kalan Asuri Hristiyanları, 30 yıl sonra memleketlerine dönüp, ayin yaptı.

        Kösreli ile Aksu köylerinde yaşayıp, 1990'lı yıllarda çıkan terör olayları nedeniyle göç etmek zorunda kalan Asuri Hristiyanları, 30 yıl sonra memleketlerini ziyaret etti. Fransa'nın çeşitli bölgelerinden gelen Asuri Hristiyanları, Aksu köyünde ayin yaptı. Buradaki ayine katılanlara, ilahiler okuyarak kutsanmış ekmek ikram edildi. Türkiye Keldani Cemaati Diyarbakır Başpiskoposu Sabri Anar, "Takriben 30 seneden sonra buraya ziyareti gerçekleştirdik. Burası, çok eski bir köyümüzdü. Buradan pek çok din adamı çıkmıştır. Bu köyden diğer doğu köylerimize bu din adamları gidip, hizmet yapıyorlardı. Bugün, buraya gelmekten dolayı çok mutluyuz. Özellikle bize bu ziyareti sağlayan hükümetimize, emniyetimize, polislerimize çok teşekkür ediyoruz. Fransa'dan gelen 100 kişilik ekiple bu ziyareti gerçekleştirebildik. 30 yıldan sonra da bu ayini gerçekleştirebildik" dedi.

        'BU BİZİM İÇİN BİR GURUR'

        Aksu köyü muhtarı Pitrus Karatay da "Şu anda burada 90'ı Fransa'dan gelen yaklaşık 150 kişi ile bulunuyoruz. Gerçekten bu bizim için bir gururdur. İnşallah başlangıçtır. Gayemiz; sürekli bir şekilde böyle grupları memlekete getirmek ve onların burada iyi vakit geçirmelerini sağlamak. Özellikle güvenlik güçlerine, çevremize, hepsine çok teşekkür ederiz. Katkı sundular. Gereken ilgiyi gösterdiler. O bakımdan da memnunuz ve mutlu olduk" diye konuştu.

        'KÖYLERİMİZ HEP KALBİMİZDE KALMIŞTIR'

        İlhan Yavaş ise "Böyle bir grupla gelip, köylerimizi dolaştığımız için mutluyuz. Köylerimiz hep kalbimizde kalmıştır. Çünkü buranın çocuklarıyız. Binlerce sene bizim dedelerimiz, bu toprakların üzerinde yaşamıştır. O hatıraları yerine getirmek için inşallah bundan sonra gelip, gideceğiz" dedi. George Yaramış da "Arkadaşlarla beraber geldik. Annem ile babamın doğduğu topraklara geldik. Çok memnun olduk" diye konuştu.

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