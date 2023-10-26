Şırnak´taki okullara Milli Savunma Bakanlığı'ndan tadilat, bakım ve onarım desteği

MİLLİ SavunmaBakanlığı (MSB) bünyesindeki Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nden Şırnak´ın Silopi ilçesine gelen 10 askeri personel, okullarda tadilat, bakım ve onarım çalışması yaptı.

Şırnak Valiliği koordinatörlüğünde, MSB bünyesindeki Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü´nden görevlendirilen 10 askeri personel, il genelindeki 28 okul ile bakım onarıma ihtiyaç duyulan kurum binalarını tespit ederek çalışma başlattı. Silopi ilçesine bağlı Mahmutlu Köyü Rauf Osman Karadeniz İlk ve Ortaokulu binasında incelemede bulunan ekip, gerekli görülen noktalarda onarım ve tadilat işlerini yaptı. Binada elektrik tesisatları, iç ve dış cephe boyası, badana, fayans işleri, lambalar, su tesisatı ve kapı onarımları kısa sürede yapılarak teslim edildi. Sabah erken saatlerde başlayan akşam geç saatlere kadar devam eden ve yoğun bir tempo ile çalışma sürdüren personele, okulun öğretmen ve idari personeli de eşlik etti. Ekip, okulun eskiyen Türk bayrağını da yenisi ile değiştirip, göndere çekti.

`ASKER AĞABEYLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ´

Ekibin başında bulunan Astsubay Başçavuş Rafet Sarıkaya, okulda yapılan çalışmaları ilgi ile izleyen köy öğrencilerinin yakın ilgisi ile karşılaştı. Komutana sarılan öğrenciler de, teşekkürlerini dile getirdi. Okulun 5´inci sınıf öğrencisi Hatun Kartal, "Asker ağabeyler geldi güzel okulumuzu daha da güzelleştirdiler. Eksikleri tamamladılar onlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Okul Müdürü Mustafa Güneş ise, eksiklerin belirlenip kısa sürede çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Okulumuza Milli Savunma Bakanlığından gönderilen uzman ekip önce eksikleri belirleyip çok kısa bir sürede bakım onarım ve tadilat işlemlerimizi tamamlamıştır. Bu konuda emeği geçen tüm askeri personelimize, Milli Savunma Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.