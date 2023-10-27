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        Bariyere çarpıp alev alan kömür yüklü kamyon yandı

        ŞIRNAK'tabariyerlere çarparak alev alan kamyon, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:33 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:35
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        Bariyere çarpıp alev alan kömür yüklü kamyon yandı
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        ŞIRNAK'tabariyerlere çarparak alev alan kamyon, kullanılamaz hale geldi.

        Cizre ilçesi Konak Mahallesi'nde Y.S. idaresindeki 01 YK 996 plakalı kömür yüklü kamyon, polis güvenlik noktası yakınlarında iddiaya göre; freni tutmayınca bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev alırken, şoför durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler alevleri söndürürken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Kamyon şoförü sinir krizi geçirirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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