Şırnak'ta kalp ve böbrek hastasına ambulans helikopterle sevk
ŞIRNAK´ınCizre ilçesinde kalp ve kronik böbrek yetmezliği bulunan Fatım Uğur (71) rahatsızlanınca ambulans helikopter ile Diyarbakır´a sevk edildi.
ŞIRNAK´ınCizre ilçesinde kalp ve kronik böbrek yetmezliği bulunan Fatım Uğur (71) rahatsızlanınca ambulans helikopter ile Diyarbakır´a sevk edildi.
Şırnak´ın Cizre ilçesinde kalp ve kronik böbrek yetmezliği bulunan Fatım Uğur, rahatsızlanınca ailesi durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Fatım Uğur ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Şikayetleri artan Uğur, İl Sağlık Müdürlüğü´nden talep edilen ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilerek tedaviye alındı.