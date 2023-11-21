Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak- Siirt kara yolunda mahsur kalan 10 araç kurtarıldı

        ŞIRNAK-Siirtkara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 10 araç, AFAD ve Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak- Siirt kara yolunda mahsur kalan 10 araç kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK-Siirtkara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 10 araç, AFAD ve Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

        Şırnak-Siirt Karayolu Aslanbaşar köyü, Birini mevkisinde, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sırasında mevsim şartlarına uygun lastik takmayan 10 araç, yolda mahsur kaldı. İhbarla bölgeye AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla yol kardan temizlenirken, AFAD ekipleri de mahsur kalanların şehir merkezine sevkini sağladı. Aracı arızalanan bir aile ise AFAD tarafından kent merkezine getirildi. Yolun açık tutulması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Fred'den müjde!
        Fred'den müjde!
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta kaybolan genç için Dicle Nehri'nde arama çalışmaları sürüyor
        Şırnak'ta kaybolan genç için Dicle Nehri'nde arama çalışmaları sürüyor
        Şırnak Çocuk İzlem Merkezi'nin tanıtımı yapıldı
        Şırnak Çocuk İzlem Merkezi'nin tanıtımı yapıldı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli hakkında adli iş...
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli hakkında adli iş...
        Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklan...
        Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklan...
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Şırnak'ta kaybolan genç için Dicle Nehri'nde arama çalışmaları sürüyor
        Şırnak'ta kaybolan genç için Dicle Nehri'nde arama çalışmaları sürüyor