Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta 7 günlük eylem yasağı

        Şırnak Valiliği,22Kasım'dan geçerli olmak üzere kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta 7 günlük eylem yasağı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak Valiliği,22Kasım'dan geçerli olmak üzere kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 22 Kasım'da geçerli olmak üzere açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere 28 Kasım'a kadar yasak getirildiği belirtilerek, "Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler, spor faaliyetleri hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, drone-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde (Coğrafi Alan-İl Merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 22 Kasım günü saat 00:01´den 28 Kasım günü saat 23:59´a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Angelino çıkmazı!
        Angelino çıkmazı!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Fırtına Karadeniz Sahil Yolu'nu da vurdu!
        Fırtına Karadeniz Sahil Yolu'nu da vurdu!
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 7 gün yasaklandı
        Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 7 gün yasaklandı
        Şırnak- Siirt kara yolunda mahsur kalan 10 araç kurtarıldı
        Şırnak- Siirt kara yolunda mahsur kalan 10 araç kurtarıldı
        Şırnak'ta kaybolan genç için Dicle Nehri'nde arama çalışmaları sürüyor
        Şırnak'ta kaybolan genç için Dicle Nehri'nde arama çalışmaları sürüyor
        Şırnak Çocuk İzlem Merkezi'nin tanıtımı yapıldı
        Şırnak Çocuk İzlem Merkezi'nin tanıtımı yapıldı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli hakkında adli iş...
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli hakkında adli iş...
        Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklan...
        Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklan...