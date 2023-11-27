Pençe-Kilit şehitleri, memleketlerine uğurlandı KUZEYIrak'taki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ile Piyade Sözleşmeli erler Emrah Gündüz ve Fevzi Kızıltaş'ın cenazeleri, törenle memleketlerine uğurlandı.

KUZEYIrak'taki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ile Piyade Sözleşmeli erler Emrah Gündüz ve Fevzi Kızıltaş'ın cenazeleri, törenle memleketlerine uğurlandı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ile Piyade Sözleşmeli erler Emrah Gündüz ve Fevzi Kızıltaş şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Şehit askerler için 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Sancar ve bölge halkı katıldı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, tören alanına getirildi. Saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi. Törenin ardından Nejdet Çalış'ın cenazesi Adana'ya, Fevzi Kızıltaş'ın cenazesi Şanlıurfa'ya, Emrah Gündüz'ün cenazesi ise Erzincan'a uğurlandı.