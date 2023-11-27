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        Dicle Nehri´ne atlayan 2 kız kardeşten 1'i kurtarıldı, diğeri aranıyor

        ŞIRNAK'ta,2 kız kardeş, Dicle Nehri'ne atladı. Arama kurtarma ekipleri ve halk tarafından 16 yaşındaki genç kız kurtarıldı, diğeri için ise arama çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:18 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:20
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        Dicle Nehri´ne atlayan 2 kız kardeşten 1'i kurtarıldı, diğeri aranıyor
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        ŞIRNAK'ta,2 kız kardeş, Dicle Nehri'ne atladı. Arama kurtarma ekipleri ve halk tarafından 16 yaşındaki genç kız kurtarıldı, diğeri için ise arama çalışmaları başlatıldı.

        Olay, sabah saatlerinde Cizre ilçesi Dicle Nehri kıyısındaki Bırca Belek Park kenarında yaşandı. İsimleri öğrenilemeyen 2 kız kardeş, Dicle Nehri´ne atladı. Durumu fark eden çevredekiler, ekiplere ihbar etti. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese sevk edilen ekiplerle birlikte nehire giren bölge halkı, 1 genç kızı kurtardı. Ancak diğer kız akıntıya kapıldı. Ekipler suyun içerisinde çıkarılan kıza müdahale edip, sonra Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Suya düşüp akıntıya kapılan diğer kız için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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