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        Zelin´i arama çalışmalarında su altı dronu, insan bedenini andıran cisim tespit etti

        ŞIRNAK'ta,Dicle Nehri'ne atlayan 2 kardeşten kaybolan Zelin Ç. (14) için başlatılan arama kurtarma çalışmasının 4´üncü gününde, su altı dronu tarafından insan bedenine benzeyen cisim tespit etti. Çalışmalar, bu alanda yoğunlaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:20
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        Zelin´i arama çalışmalarında su altı dronu, insan bedenini andıran cisim tespit etti
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        ŞIRNAK'ta,Dicle Nehri'ne atlayan 2 kardeşten kaybolan Zelin Ç. (14) için başlatılan arama kurtarma çalışmasının 4´üncü gününde, su altı dronu tarafından insan bedenine benzeyen cisim tespit etti. Çalışmalar, bu alanda yoğunlaştırıldı.

        Olay, 27 Kasım'da, Cizre ilçesinde, Dicle Nehri kıyısındaki Bırca Belek Park kenarında meydana geldi. Kız kardeşler Zilan ve Zelin Ç., bilinmeyen nedenle Dicle Nehri'ne atladı. Durumu fark eden çevredekiler, ekiplere haber verdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerle birlikte nehre giren bölge halkı, Zilan'ı kurtardı. Zilan'ın kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansırken, akıntıya kapılan Zelin için arama kurtarma çalışması başlatıldı. İlk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zilan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Şırnak ve Diyarbakır'dan gelen AFAD dalgıç ekipleri, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli Kurbağa Adam ekipleri ve Cizre İtfaiyesi dalgıçlarının yürüttüğü çalışmalarda, su altından alınan dron görüntülerinde insan bedenine benzeyen cisim tespit edildi. Ekipler, gelişme üzerine çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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