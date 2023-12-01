Kalp hastası, ambulans helikopterle sevk edildi

ŞIRNAK´ınSilopi ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan İdris Oflaz (60), Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

Silopi ilçesinde kalp hastası İdris Oflaz, rahatsızlanınca Silopi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Oflaz´ın muayenesinde, ileri tetkik ve tedavisi için Diyarbakır´a gönderilmesine karar verildi. Bunun üzerine havalanan Sağlık Bakanlığı´na ait ambulans helikopter, Oflaz´ı Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan alarak Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Oflaz´ın tedavisine başlanırken, yakınları da sağlık ekiplerine teşekkür etti.