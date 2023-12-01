Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Kalp hastası, ambulans helikopterle sevk edildi

        ŞIRNAK´ınSilopi ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan İdris Oflaz (60), Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 17:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalp hastası, ambulans helikopterle sevk edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK´ınSilopi ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan İdris Oflaz (60), Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

        Silopi ilçesinde kalp hastası İdris Oflaz, rahatsızlanınca Silopi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Oflaz´ın muayenesinde, ileri tetkik ve tedavisi için Diyarbakır´a gönderilmesine karar verildi. Bunun üzerine havalanan Sağlık Bakanlığı´na ait ambulans helikopter, Oflaz´ı Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan alarak Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Oflaz´ın tedavisine başlanırken, yakınları da sağlık ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta ambulans helikopter 60 yaşındaki kalp hastası için havalandı
        Şırnak'ta ambulans helikopter 60 yaşındaki kalp hastası için havalandı
        Cizre TSO meclis toplantısı yapıldı
        Cizre TSO meclis toplantısı yapıldı
        İdil'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
        İdil'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
        Kaymakam Demir, spor salonunda incelemelerde bulundu
        Kaymakam Demir, spor salonunda incelemelerde bulundu
        Şırnak'ta Cehennem Deresi'nde cam ve ahşap seyir terasları yapılacak
        Şırnak'ta Cehennem Deresi'nde cam ve ahşap seyir terasları yapılacak
        Şırnak'ta yağışın ardından oluşan sis dronla görüntülendi
        Şırnak'ta yağışın ardından oluşan sis dronla görüntülendi